Lea Michele compartilha primeira foto do filho recém-nascido

Lea Michele deixou os seus mais de seis milhões de seguidores no Instagram pra lá de felizes! O motivo? Na quarta-feira, 26, Lea mostrou o pezinho do seu primeiro filho na rede social. Como não amar?

No clique em preto e branco, a atriz de Glee segura o pé do recém-nascido Ever ao lado do marido, Zandy Reich.

A foto foi postada cerca de uma semana depois que a estrela deu à luz. Uma fonte do E! News revelou que a primeira semana da maternidade foi "feliz".

"Eles estão em casa se unindo ao bebê e descansando", contou o informante. "Ele tem estado muito calmo agora e dorme muito".