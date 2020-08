Kris Jenner chora ao falar com as filhas em meio à quarentena

Em episódio de Keeping Up With the Kardashians, você verá as estrelas de um jeito diferente. Em prévia do reality, as Kardashians passam pela pandemia do coronavírus e Kris Jenner chora ao conversar com as filhas.

No vídeo, a momager prepara um almoço virtual com Kim Kardashian e Scott Disick. "Estamos em mais uma semana da quarentena", explica Kim no confessionário. "Vai demorar até que possamos fazer um grande jantar em família de novo, então eu decidi reunir a família em uma ligação de vídeo. Acho que será muito divertido".

Khloé Kardashian e Kendall Jenner também participam e até North West e Mason Disick fazem aparições.