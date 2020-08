O que esperar da 4ª temporada de The Crown

The Crown se tornou, sem dúvidas, um sucesso mundial. Na semana passada, os admiradores de The Crown foram à loucura com a divulgação do primeiro trailer da 4ª temporada. Mas, o que está vindo aí?

Dirigida por Peter Morgan, a série de sucesso conta a história biográfica sobre o reinado da Rainha Elizabeth II no Reino Unido. A estreia aconteceu em novembro de 2016 e, desde então, tem agradado muito o público.

Além da monarca, The Crown traz menções da vida pessoal e política de outros personagens ligados a ela. São esperadas seis temporadas, além disso, a atração conta com um elenco de peso.

Vale lembrar ainda que a série exibida pela Netflix é bastante premiada, tendo faturado o SAG Awards de Melhor Elenco em Série Dramática e o Globo de Ouro de Melhor Série Dramática.