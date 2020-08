Tudo o que você precisa saber sobre Lovecraft Country

A opinião do protagonista

Apesar de todo o frenesi no gênero "terror" e nos efeitos especiais com monstros, Jonathan Majors contou ao E! News o que mais lhe atraiu na produção.

"É uma história de família. Está literalmente no roteiro. Ele diz, 'Isso é uma história sobre nossa família...'. Se torna uma história sobre a humanidade e como nós seguimos em frente, então é isso o que realmente me prendeu. Os monstros são incríveis. Mas pra mim, é isso com o que eu me identifico. Eu me identifico com a família".