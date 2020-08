Recomendado para você : Manu Gavassi e Bruna Marquezine vão apresentar premiação juntas

Que Manu Gavassi e Bruna Marquezine são "mais que migas, friends", disso todo mundo já sabe, né? E para a alegria dos fãs das BFFs, Manu e Bruna irão apresentar uma premiação juntinhas!

Nesta quarta-feira, 26, as estrelas anunciaram que estarão no comando do MTV Miaw 2020, que acontece ao vivo no dia 24 de setembro.

"Tá na hora de matar a saudade!", escreveu a cantora na legenda.

O anúncio foi feito em um vídeo divertido em que as duas aparecem sentindo falta uma da outra. Enquanto Bruna costura um suéter escrito "sdd", sua amiga monta um quebra-cabeça da própria amiga. Porém as coisas começam a ficar assustadoras quando a cara de Marquezine surge em pedaço de pizza e Manu vai parar no brinco da BF. Mas gente!