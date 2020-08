Recomendado para você : Ana Paula Arósio retorna à TV em comercial e leva fãs à loucura na web

Ana Paula Arósio está de volta! Depois dos fortes rumores, Ana Paula retornou à TV em uma nova campanha do Banco Santander. Amamos!

A amada atriz deixou de trabalhar na televisão brasileira há 10 anos e apareceu, na terça-feira, 25, plena e maravilhosa na propaganda.

Ao lado dos atores Samantha Schmutz e Robson Nunes, ela surgiu com um look vermelho e foi chamada de "sumida" e "xodó do Brasil".

"Oi, gente! Voltei!", inicia a musa. "Mas só pra falar: faz um SX!".