Kim Kardashian posta novas fotos das filhas North e Chicago West

No início do mês, Kim e Kanye West levaram os filhos para viagem de férias no Wyoming.

Uma fonte disse ao E! News na época: "Eles vão passar os próximos dias acampando e ficando ao ar livre".

Apesar dos rumores de que o casal viajou para lidar com a crise no casamento, a fonte afirmou que o foco é ficar com as crianças. "Kim e Kanye não discutiram nada político enquanto passavam a semana com a família. Kim não queria agitar as coisas e discutir com Kanye porque o foco está nas crianças. E eles nunca discutiriam na frente delas".