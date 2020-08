Os melhores trailers do evento virtual da DC Comics, DC FanDome

Com a pandemia do coronavírus, vários eventos internacionais foram cancelados, mas algumas companhias conseguiram contornar essa situação!

Como os fãs da DC Comics já devem saber, nesse sábado, 22, eles realizaram o evento virtual DC FanDome, que mostrou todos os principais lançamentos deles nos próximos anos. Ou seja: foi uma infinidade de trailers de filmes, séries e jogos inéditos! Como não amar?

Com isto em mente, fizemos uma matéria com os melhores trailers do evento para você ficar por cima do que rolou. Assista abaixo: