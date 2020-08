Recomendado para você : Biel teria dito a ex-empresário que sofreu golpe de Anitta

Biel, que voltou a morar no Brasil há alguns meses, está sendo acusado de dar calote em ex-empresário. Em entrevista à Fábia Oliveira, Eduardo Ferreira afirma que Biel revelou ter sofrido golpe de Anitta.

A parceria entre o empresário e o cantor durou três meses, de janeiro a março deste ano, período em que ele afirma ter tido prejuízo de R$ 80 mil. Segundo Eduardo, o cantor teria dito que sua queda na carreira teria sido planejada pela cantora Anitta e sua gravadora Warner e que precisava da ajuda de uma agência para alavancar sua vida artística.

"Tenho uma agência de influenciadores e conheci o Biel através de um artista. Como um bom manipulador, ele me disse que sofreu um grande golpe da Warner e da Anitta. Que eles tramaram sua queda e que a história da repórter (que ele assediou durante uma entrevista) foi combinada porque precisava cancelar ele para subir a Anitta. Contou do seu sofrimento e que precisava de uma agência. Então, pensei em fazer uma gestão de crise. Começamos a trabalhar com ele, e ele morou na minha casa em janeiro, antes de voltar de férias do Brasil para os EUA".