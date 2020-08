Flavia Pavanelli compra chapinha de R$ 3 mil e se arrepende: "Não gostei"

Flavia Pavanelli foi sincera com seus mais de 17 milhões no Instagram. Na noite de segunda-feira, 24, Flavia, que rebateu críticas sobre os seus procedimentos estéticos, testou uma chapinha e não gostou do resultado.

Nos Stories, a influenciadora testou o aparelho comprado durante uma escala em Londres – após viajar para a Turquia! –, mas ficou insatisfeita.

A chapinha custou 3 mil reais e apresentava um sistema à base de uma bateria, ou seja, sem fio. No entanto, a musa explicou que a bateria não durava muito e os fios não estavam sendo muito alisados.