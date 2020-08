Natalia Dyer diz que atores teens de Stranger Things são supersexualizados

Além disso, Natalia também falou sobre suas experiências com o público. "É adorável encontrar com os fãs, mas é muito tipo, 'Oh, meu Deus, eu só quero ir ao mercado e comprar leite. Eu não quero tirar uma foto em todo o lugar que eu vou'".

A atriz revelou que "foi chocante" no início e disse "há fãs em todos os lugares".

"É algo difícil de vivenciar. Já se passaram cinco anos desde que começamos em Stranger Things, e eu me tornei mais confiante em como lidar com as situações. No início, eu tive crises de ansiedade com o lançamento da série porque há essa mentalidade de desapontar as pessoas e não fazer o bastante".