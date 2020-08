Katy Perry fala da gravidez e elogia Titi em papo com Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank entrevistou ninguém menos que Katy Perry! Depois do bate-papo com Anitta, Katy conversou com Giovanna sobre maternidade e também sobre o novo álbum, Smile.

"Sim, eu vou parar com certeza. Especialmente quando algo está prestes a sair de você! Tenho um álbum a ser lançado em agosto e meu bebê também nasce esse mês. Eu não tinha a intenção que elas fossem acontecer ao mesmo tempo", disse a cantora, que está grávida de Orlando Bloom.

Katy ainda elogiou a pequena Titi e mostrou a barriga da gravidez. Amamos!