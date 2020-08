Saiba quanto custa par de Havaianas em parceria com Yves Saint Laurent

View this post on Instagram

Oi, pessoal! Nós de novo, o time que está empenhado em fazer você sorrir no meio dessa bagunça que anda a vida. Com nossas lojas fechadas no mundo todo, nossas pessoas trabalhando remotamente e se organizando nesta nova rotina, pensamos que seria legal te fazer um pouquinho de companhia. Fora ou dentro de casa, estamos aqui: a seus pés. Somos parte da sua vida e você é parte da nossa 🙂 Hoje temos mais uma novidade: nos juntamos a outras marcas para entregar 100 mil kits de itens essenciais, como produto de limpeza, sabão e - claro, Havaianas! - em comunidades nas cidades de São Paulo, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Com esperança e pensamento positivo, essa crise será resolvida logo e voltaremos a viver momentos felizes na praia, no parque, na rua e onde você quiser. Por ora, como todos estamos ficando em casa: fique seguro e mantenha-se positivo, fique confortável e vamos conversar. PS: Conseguimos fazer você sorrir? 😁