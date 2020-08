Lais Ribeiro dá dicas de ouro sobre beleza

Recomendado para você : BORN TO FASHION I LAIS RIBEIRO DÁ DICA DE OURO SOBRE BELEZA

Lais Ribeiro, a nossa maravilhosa apresentadora de Born to Fashion, está compartilhando conosco semanalmente tudo o que aprendeu na indústria da moda. Desta vez, o assunto foi: as maiores dicas e os maiores deslizes que você pode enfrentar com maquiagem!

Primeiramente, a top já disse qual produto você tem que tomar mais cuidado: o blush! Segundo Lais, um dos maiores pecados da make é quando alguém pesa a mão nele e acaba saindo literalmente com cara de "palhaça". Quem nunca?

E para quem quer economizar espaço na necessaire, Lais também tem uma outra dica bem prática. É só usar o batom como mais de um produto, o que vai te salvar espaço.

"Você pode usar ele como sombra, como blush e como o batom mesmo que você já ia passar", disse ela. "É um produto que vira três".