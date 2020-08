Os preparativos de Gigi Hadid e Zayn Malik para chegada da bebê

Frank Lewis/startraksphoto.com

"Eu senti que não é algo que eu realmente precise compartilhar com pessoas além da minha família e amigos. Obviamente, muitas pessoas morreram devido ao coronavírus, que estava no início da quarentena e ainda estava acontecendo. E então nós obviamente focamos no ressurgimento do movimento BLM [Black Lives Matter], e eu pensei que nossa presença nas redes sociais deveria ser usada para isso."

Embora seus 56 milhões de seguidores no Instagram possam se animar em saber que há uma coleção inteira de fotos de sua gestação em seu celular, que ela pode decidir compartilhar em algum momento, a modelo desabafou: "Eu simplesmente não tenho pressa em fazer isso", explicou ela, "e sinto que agora só quero vivenciar isso e escrevo muito no meu diário. Eu só não quero me preocupar em acordar todos os dias durante a minha gravidez e me preocupar em ter que parecer fofa ou postar alguma coisa."