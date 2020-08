Xuxa sobre primeira vez com Ayrton Senna: "Saí com menos 2 quilos"

Xuxa Meneghel, que opinou sobre namorado da filha Sasha, fez confissão sobre relação com o saudoso piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Através de comentário no Instagram, Xuxa acabou revelando detalhe íntimo da primeira vez com Senna.

Tudo começou após a ex-paquita Andrea Veiga postar um clique antigo ao lado da apresentadora. "Amor meu grande amor!! Kkkkkk lembra @xuxamenegheloficial??? Lembrei total desse dia!!!!!!", escreveu ela na legenda.

Em resposta, Xuxa disparou: "Nossssa paca, foi o primeiro dia que eu fiquei com o Beco... caramba saí do quarto com menos dois quilos (hahahaha). Putz, me dá essa foto", revelou ela.

Nos comentários, os seguidores dividiram suas opiniões. "Então quando o sexo acabou tocou o tema da vitória", disse um internauta. "Coitado do Junno [Andrade] lendo isso", escreveu outra usuária da rede, sobre o namorado da estrela.