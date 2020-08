Luísa Sonza chama Vitão de "mozão" e aumenta rumores de romance

Luísa Sonza aumentou os rumores de romance com Vitão! No final de semana, Vitão fez uma live no Instagram e contou com a presença de Sonza.

Apesar da participação ter sido à distância, a musa chamou o artista de "mozão" e disse que estava com saudades dele.

Os dois apresentaram a música Flores, gravada em junho deste ano. Depois de cantar a canção, um amigo da loira, que não aparece na chamada, pergunta: "Você está ao vivo ainda?". E ela responde que sim.

"Todo mundo com seus respectivos mozões", comentou o rapaz, ao ver Luísa interagindo com Vitão.