Beyoncé divulga clipe de Brown Skin Girl, com participação de Blue Ivy

"Os eventos de 2020 fizeram a visão e mensagem do filme ainda mais relevantes, pessoas ao redor do mundo embarcam em uma jornada histórica. Nós todos estamos em busca de segurança e luz. Muitos de nós quer mudar. Eu acredito que quando as pessoas negras contarem suas próprias histórias, nós podemos mudar o eixo do mundo e contar nossa história REAL de riqueza geracional e riquesa de alma que não são contadas em nossos livros de história".

"Essa expriência tem sido uma afirmação de um grande propósito. Meu objetivo principal é que você assista com sua família e que isso te dê orgulho", finalizou ela.