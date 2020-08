Sophie Turner revela que levou trono de Game of Thrones para casa

Helen Sloan for HBO

Sophie Turner não quer esquecer tão cedo de Game of Thrones. No sábado, 22, Sophie, que se tornou mamãe pela primeira vez, recebeu nada menos que o seu trono da série de sucesso em casa!

Isso mesmo: a intérprete de Sansa Stark provou que o objeto tão desejado não estava em Winterfell, mas sim em sua residência em Los Angeles.

"Bem-vindo ao lar", escreveu a musa de 24 anos nos Stories do Instagram.

Como os fãs sabem [cuidado: spoilers a seguir], a série terminou com Sansa se tornando a Rainha do Norte e declarando independência da região. Em uma das cenas finais, ela aparece sentada no trono enquanto é coroada.