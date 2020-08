Suposto namorado de Gugu mostra vídeo de viagem com apresentador

Após surgir publicamente como o companheiro do apresentador, o chef de cozinha chegou a dar detalhes sobre a relação dos dois em entrevista a Leo Dias.

Sobre o relacionamento a distância, ele mora na Alemanha e o astro do SBT vivia no Brasil, ele disse que os dois não mediam esforços para se encontrar. "As pessoas estranham e perguntam, 'Como é possível manter um relacionamento a distância?' Mas para mim isso apenas mostra a força do nosso relacionamento. E também é preciso entender a dinâmica de vida do Gugu. Ele se dedicava à mãe, aos irmãos, aos filhos em Orlando e a mim. Quando estava envolvido em gravações, tinha pouco tempo livre".