Rafaella Santos faz tributo a Neymar após derrota: "Daria a vida por você"

Meu menino... você não sabe o orgulho que eu tenho de você, do ser humano que se tornou, do irmão, do filho, do pai incrível que se transformou! Quero que você saiba que eu estou por você pra sempre, eu vou chorar, vou gritar, vou questionar e vou até o impossível por você, sabe por quê? Porque você é uma pessoa merecedora de todas as bençãos de Deus na sua vida, SIM! Você é! Você é o nosso maior orgulho, o nosso maior tesouro! Se eu pudesse sentir tudo o que você sente, todas as suas dores, pancadas, injustiças, humilhações! Irmão! Eu queria tudo pra mim! Eu aguento! Doeu? Muito! Chorei? Muito! Mas... pensei e vi o quanto você é GIGANTE e o quanto você é AMADO! MEU DEUS VOCÊ É abençoado demais! Eu tenho um orgulho tão grande de você que não cabe em mim, meu amor por você é tão grande que não cabe aqui, irmão, eu sou sua melhor amiga, sou sua fã, sou sua melhor pessoa, fora nossos pais, mas vai ser pra sempre assim, eu por você e você por mim, a sua tristeza é minha, a sua alegria é minha e vamos superar juntos, porque somos uma família! Você jogou, lutou, correu, deu o seu melhor, mas meu amor... Deus faz planos que nem eu consigo entender, só quero que você entenda que a única certeza é o amor que temos por você, sentimos juntos e estamos juntos nessa, seja hoje, amanhã e pra sempre, minha vida é baseada no seu futebol e se eu tenho orgulho de ser chamada de “irmã do Neymar “ TENHO E MUITO! Continuem... você é um homem extraordinário, de um caráter fora do normal, se eu pudesse pedir um homem igual a você, meu bem... Deus, faça! sou aquela que daria a vida por você, sou aquela que enfrentaria qualquer coisa por você, você é metade do meu ❤️ e eu sou grata por Deus ter me dado um irmão tão maravilhoso e tão leal como você! Meu eterno segundo amor, você não imagina o orgulho que eu tenho de te ver jogar, sim, hoje eu tenho um jogador preferido, VOCÊ! Meu melhor e maior sonho, sempre será você! Não deu ontem, amém! Mas Deus tem obras e propósitos maiores e melhores, e eu sou prova disso! Confia.. somos família, e eu vou ser testemunha do que Deus vai fazer em nossas vidas! Continuamos na luta, seguimos juntos pra sempre! Eu te amo! ❤️