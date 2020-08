Recomendado para você : Filho de Mayra Cardi diz que não a quer novamente com Arthur Aguiar

Mayra Cardi e Arthur Aguiar fizeram as pazes, mas isso não significa que eles vão reatar o casamento! E se depender do filho de Mayra, ela não volta tão cedo para os braços de Arthur.

Durante o final de semana, Lucas Cardi, do primeiro casamento da coach fitness, respondeu perguntas no Instagram, dentre elas, a reação que teria caso sua mãe voltasse com o ex-marido.

"Eu não gostaria de ter ele como namorado da minha mãe de volta na minha vida porque ela é uma pessoa muito boa e ele não faz bem pra ela e ela não merece isso", respondeu o jovem na rede social.