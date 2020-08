Recomendado para você : Maiara é flagrada em live de Fernando Zor em meio a rumores de volta

Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor estão juntos de novo? Tudo indica que sim! Maiara foi vista no local da live de Fernando e sua dupla Sorocaba, que aconteceu no domingo, 23, em Holambra, no estado de São Paulo.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, a cantora tentou se esconder atrás de todo mundo em um canto do palco, mas foi flagrada.

A apresentação da dupla sertaneja aconteceu em um campo de girassóis. Em outro momento, a estrela foi vista conversando com uma pessoa ao lado do ônibus da produção do amado.