Sofia Richie celebra aniversário de 22 anos com BFFs de Kylie Jenner

Sofia Richie, que se separou oficialmente de Scott Disick, celebrou seu aniversário de forma especial. Apesar de Sofia completar 22 anos apenas nesta segunda-feira, 24, a comemoração já se iniciou no final de semana.

Ao lado da família e amigos, incluindo as BFFs de Kylie Jenner, a filha de Lionel Richie decidiu fazer uma celebração especial. "É bom ter 22", escreveu ela na legenda. Na foto ela surge na porta de um jato privado com suas amigas.

Entre as pessoas tagueadas na foto estavam Anastasia Karanikolaou (conhecida como Stassie Baby), Victoria Villarroel, a fotógrafa Amber Asaly, e Francesca Aiello, fundadora da marca de biquíni Frankie.

Entre seus familiares, estavam presentes, seu irmão Miles Richie e sua mãe Diane Alexander.

Para a festividade, o grupo todo usou o mesmo look com a frase "Sofia faz 22", estampado na blusa e no short. Segundo a aniversariante, as peças sob medida foram um presente surpresa de Stassie.