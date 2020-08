Dwayne Johnson prevê que Hailey e Justin Bieber terão filho em 2021

Justin Bieber e Hailey Bieber, que refletiram sobre as dificuldades na relação, serão papais em breve? Segundo Dwayne Johnson, sim! Em post no Instagram nesse domingo, 23, Dwayne deixou um comentário sugestivo sobre Justin e Hailey, levando os fãs à loucura.

A polêmica teve início, após o cantor compartilhar clique segurando a filha bebê de Alaia Baldwin e Andrew Aronow. "Minha sobrinha Iris... passe para o lado e confira a goma de mascar mais fofa de todos os tempos. Amo vocês @alaibaldwin e @andrewaronow! Ela é tão preciosa!".

Ao ver o clique, The Rock fez sua previsão: "Essa imagem praticamente diz tudo. Esperamos totalmente que você e H tenham um bebê em 2021".

Em entrevista a Zane Lowe no começo do ano, o cantor disse que não tem pressa em iniciar uma família. "Eu quero começar minha família no tempo certo. Quero aproveitar estar casado por um tempo, sair em turnê, estar casado, aproveitar viagens só nós dois, construir mais nossa relação. E acho que sim, esse é definitivamente o próximo passo com certeza".