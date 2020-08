Bruna Marquezine aparece em letreiro de Londres e fãs piram

O print com a curtida de Bruna, claro, logo tomou conta da web e animou os admiradores do ex-casal. No entanto, a animação durou pouca já que a atriz acabou tirando o like.

Neymar, por sua vez, deixou um comentário no post de Sonza. "Só falta a dança agora [emojis de risadas]", disse o jogador, que venceu o jogo citado contra o RB Leipzig e está na final do campeonato.