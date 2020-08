Lea Michele dá à luz primeiro filho com Zandy Reich

Kevin Mazur/Getty Images for InStyle

A notícia do bebê também surge um mês após o primeiro aniversário de casamento do casal, em março. Embora Michele tenha minimizado os detalhes de sua gravidez, ela ocasionalmente compartilha fotos da gestação no Instagram. Como ela legendou em uma série de fotos postadas no dia 25 de maio, "A reflexão está um pouco diferente nos dias de hoje."

Em maio, em meio à pandemia do coronavírus, uma fonte disse ao E! News que a futura estrela estava tendo um "período incrível" por estar grávida.

"Lea queria pegar leve na primeira parte da gestação. Ela tem curtido estar presente e conseguir passar pela gravidez sem distrações", disse uma fonte na época.

Parabéns ao casal!