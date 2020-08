Britney Spears tem tutela estendida até fevereiro de 2021

A tutela foi colocada em prática para Spears em 2008, após ela sofrer um colapso público em 2007. Em 2008, Jamie e Andrew M. Wallet foram nomeados co-tutores permanentes do espólio de Britney. De acordo com documentos judiciais, cartas permanentes de tutela foram emitidas para eles em 2009. Em 2019, Andrew renunciou ao cargo e Jamie foi nomeado o único tutor de Britney. Mas, de acordo com documentos judiciais apresentados no início desta semana, Jamie está solicitando que Andrew seja reconduzido a co-tutor do espólio.