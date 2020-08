Recomendado para você : Os atores mais bem pagos de 2020

O ano de 2020 teve muitas produções canceladas por causa da pandemia, mas isso não quer dizer que alguns astros de Hollywood não tenham faturado durante ele!

Inclusive, Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, foi quem mais aproveitou o ano. Segundo a revista Forbes, ele faturou nada mais, nem menos, do que R$ 478 milhões, com várias produções que foram sucesso de bilheterias, além de um contrato milionário com a Netflix.