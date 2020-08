Kourtney Kardashian se irrita com vazamento de Scott Disick na rehab

Noah Nordheimer, presidente e CEO da instalação, All Points North Lodge, também emitiu uma declaração ao E! News em maio.

"A proteção das informações pessoais e confidenciais de nossos clientes é de extrema importância para nós. É política estrita da APN não divulgar publicamente informações específicas do paciente, incluindo se um cliente em particular está ou estava sendo tratado em nossas instalações, ou perguntou sobre nossos serviços", disse o comunicado em parte. "Se for determinado que qualquer informação relativa a qualquer cliente foi obtida nas instalações da APN e fornecida a um meio de comunicação, a APN tomará todas as medidas legais disponíveis contra esse indivíduo, incluindo cooperação com as autoridades policiais e outras autoridades governamentais."