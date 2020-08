Whindersson Nunes lança a música Paraíso com Luan, ex-UM44K

Whindersson Nunes se rendeu ao mundo da música novamente! Nesta sexta-feira, 21, Whindersson, que tem interagido com Gisele Bündchen no Instagram, lançou a canção Paraíso em parceria com Luan.

O comediante e o ex-integrante do UM44K, que cantava ao lado de Saulo Poncio, divulgaram a música e o novo clipe, gravado nos Lençóis Maranhenses.

"Tem tanta coisa pra fazer e pra resolver / Mas hoje eu só queria ir pra sua casa / Vamos dar um rolê por aí? / Só eu e você? / Fugir um pouco dessa rotina louca", cantam os dois artistas na letra.