Julia Gama é eleita Miss Brasil 2020 em evento sem plateia

“Eu não canso de ter esperança de ser tudo que sonho.” - Julia Gama 2014 Assim eu segui os últimos 6 anos: acreditando, lutando, arriscando, realizando. De menina à mulher. De estudante de engenharia química no Rio Grande do Sul à atriz internacional na China. Que a realização do meu sonho seja exemplo de tudo que é possível criarmos para as nossas vidas. Que nos lembre que não há vergonha em ter ambição. Que fomos feitos para isso. Somos criadores, não criaturas. Nascemos para sermos gigantes. Tenho tudo isso dentro de mim e sei que vocês também têm dentro de vocês. Que a gente lembre do valor do trabalho e da dedicação. Que a gente saiba que com integridade, persistência e fé é possível realizar qualquer coisa. Que a gente acredite. Gratidão à todos que me apoiaram na minha jornada até aqui. É com muita honra que hoje eu assumo o compromisso de dedicar meus dias para representar o nosso Brasil em toda sua diversidade. Com muito orgulho hoje eu assino: Julia Gama, Miss Brasil 2020. 📸 @mfaustini . . . #missbrasil2020 #missbrasil #juliagama #missbrasiljuliagama