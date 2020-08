Anitta concede entrevista e faz performance no talk show de James Corden

Anitta também falou do seu próximo álbum, do qual já tem uma ideia de nome e que será produzido por Ryan Tedder, do OneRepublic.

"Temos um álbum vindo nesse ano, produzido e dirigido por Ryan Tedder. Ele foi o responsável pela música Tócame, e pelo álbum, que é uma mistura de cultura brasileira, latina, português, espanhol, inglês. Uma bagunça muito boa".