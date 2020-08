Recomendado para você : RBD publica mensagem enigmática: "Suas orações foram atendidas"

O RBD, que já atiçou os fãs em com post nas redes sociais no início do ano, deu o que falar mais uma vez! Nessa quinta-feira, 20, o RBD deixou o público empolgado com novo anúncio.

No Twitter, o grupo mexicano escreveu em espanhol, português e inglês: "Suas orações foram atendidas" . No vídeo, vemos uma TV com o brasão do grupo, com algumas músicas da banda tocando ao fundo.

Nos comentários os internautas surtaram com a expectativa criada pelo grupo. "Meu Deus, o que vocês quer da gente? Eu dou tudo!", disse um usuário da rede. "Vem aí... eu não sei o que é mais minhas expectativas foram criadas", disse outro.