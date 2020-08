Recomendado para você : Rafa Kalimann e Manu Gavassi se encontram após BBB: "Vinho no tapete"

Rafa Kalimann e Manu Gavassi finalmente se encontraram após saída do Big Brother Brasil 20. Através do Instagram, Rafa revelou que ela e Manu tomaram o tão desejado "vinho no tapete".

"Finalmente nosso sonhado vinho no tapete da sala", escreveu a influencer sobre o convite da cantora feito dentro da casa do BBB. Nos cliques, elas surgem com uma taça de vinho dando muitas gargalhadas.

Rafa ainda contou que assistiu de forma exclusiva o novo clipe de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, parceria de Manu com Gloria Groove. "Acabei de ver em primeira mão o vídeo extraordinário e só posso dizer que sim, É HORRÍVEL DORMIR SEM ELA @manugavassi", escreveu ela.