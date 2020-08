Como está amizade de Kylie Jenner e Sofia Richie após término com Scott Disick

Sofia Richie e pode até não falar mais com seu ex-namorado, Scott Disick. Mas será que a amizade entre Kylie Jenner e Sofia foi abalada com sua separação?

Segundo fonte do E! News, a filha de Lionel Richie ainda conta com a estrela de KUWTK em seu círculo de amigos íntimos.

Mesmo com o rompimento após três anos de namoro, Sofia "ainda é definitivamente amiga" de Kylie, que é a irmã mais nova de Kourtney Kardashian, ex de Scott.

"Elas têm muitos amigos em comum e sempre se divertiram juntas. Scott não vai atrapalhar a amizade delas. Kylie e Sofia têm uma longa história e um vínculo. Quer Sofia esteja namorando Scott ou não, ela será amiga de Kylie".

Sofia inclusive passou tempo com Kylie em sua mansão em Hollywood Hills no mesmo dia em que a notícia do término circulou pela web. Em seu Stories, a modelo postou foto na quadra de tênis de Kylie nessa quarta-feira, 19.