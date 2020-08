4ª temporada de The Crown ganha teaser com Princesa Diana e data de estreia

Os fãs de The Crown foram à loucura! O motivo? Nesta quinta-feira, 20, a Netflix divulgou um teaser de 30 segundos da quarta temporada de The Crown.

No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi a presença de Princesa Diana, que será interpretada por Emma Corrin.

Gillian Anderson segue dando vida à eterna Dama de Ferro, Margaret Thatcher; e Olivia Colman para a Rainha Elizabeth II.

"Algo tão importante quanto a monarquia simplesmente não pode falhar", fala Colman no clipe, que exibe o famoso casamento de Diana e Príncipe Charles, vivido pelo ator Josh O'Connor.

Corrin já havia comentando anteriormente sobre interpretar a mãe de William e Harry, falecida após um acidente de carro em 1997. "Eu sou vidrada no programa e pensar que agora estou me unindo a esta família incrivelmente talentosa de atores é surreal", disse a atriz, que será substituída por Elizabeth Debicki na quinta e sexta temporada, conforme um comunicado no Instagram em 2019.

"A Princesa Diana foi um ícone e seu efeito no mundo continua inspirador e profundo. Explorá-la por meio da escrita de Peter Morgan é a oportunidade mais excepcional e vou me esforçar para fazer justiça a ela!".