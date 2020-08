Recomendado para você : Príncipe Harry e Meghan Markle revelam pequena parte de sua casa na Califórnia

Desde quando Meghan Markle e Príncipe Harry se mudaram para Santa Bárbara, na Califórnia, os fãs ficaram curiosos sobre a nova casa. E nesta semana, Meghan e Harry proporcionaram um pequeno vislumbre sobre a residência.

Eles participaram de um bate-papo virtual com um grupo de jovens líderes e a instituição The Queen's Commonwealth Trust, e falaram como a mídia social e o papel do mundo online podem ser uma força do bem.

No entanto, o que chamou atenção foi a decoração da casa do casal, que incluía uma lareira, uma planta e um pequeno objeto de madeira.

Embora possa não ser muito, a revelação é certamente algo raro para quem tenta manter o filho Archie Harrison longe dos holofotes.