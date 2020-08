Você sabe o significado da sigla LGBTQIA+? A gente te ensina!

A maravilhosa Marina Mathey veio para te ajudar com o Transvocabulary, que trará todo o conteúdo do mundo transexual que você precisa para você se informar e se educar. No primeiro episódio, começamos com uma pergunta bem simples: O que significa a sigla LGBTQIA+? Para saber, assista ao vídeo acima!

E para saber muito mais sobre o universo trans, não esqueça de assistir Born to Fashion, toda quinta-feira, às 22h, no E!.