Marina Ruy Barbosa sobre polêmica com Walcyr Carrasco: "Nunca nos falamos"

A atriz se justificou dizendo que só rasparia a cabeça se o tema fosse tratado com respeito. "Do lado de cá, com as informações que eu tinha, de uma coisa estava certa: como atriz, não queria só o sensacionalismo. E como menina/mulher aos 17 anos, só valeria à pena se fosse pra tratar da doença com muito respeito e atenção, e fazer uma ação social sobre câncer linfático".

E ao contrário do que muitas pessoas pensaram, Marina disse que não lhe faltou responsabilidade no caso.

"Não foi uma decisão irresponsável, muito menos leviana. Após uma longa conversa com a direção da emissora da época, chegamos juntos a essa conclusão, de que não fazia sentido pela forma como tudo estava sendo tratado", afirmou.