Joe Jonas exibe visual platinado após a chegada da primeira filha

Joe Jonas decidiu mudar o seu visual! Na quarta-feira, 19, Joe, que completou 31 anos recentemente, decidiu deixar os cabelos escuros de lado e aderiu aos fios platinados, conforme exibidos no Instagram. Uau!

A transformação do cantor veio semanas depois da chegada de sua primeira filha com Sophie Turner. Embora o casal ainda não tenha compartilhado fotos do bebê nas redes sociais, o TMZ informou que a atriz de 24 anos deu à luz uma menina chamada Willa em julho.

E os fãs não devem ficar surpresos com o silêncio dos pombinhos, já que eles também não comentaram sobre o assunto durante a gravidez inteira. No entanto, uma fonte do E! News disse, no início do ano, que ambos estavam "extremamente animados" para se tornarem papais de primeira viagem.