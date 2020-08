Gigi Hadid retorna à Nova York antes da data prevista do parto

Em entrevista à V Magazine, ela disse: "... eu sinto que não é algo que eu precise compartilhar com outras pessoas além da minha família e amigos... eu não estou com pressa de fazer isso e eu sinto que no momento eu só quero passar por essa experiência, e eu escrevo muito em meu diário, e eu só não quero me preocupar em acordar todo dia durante minha gravidez e me atentar em estar fofa ou postar algo".