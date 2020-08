Tristan Thompson seduz Khloé Kardashian com oferta tentadora em KUWTK

Tristan Thompson está fazendo de tudo para reconquistar Khloé Kardashian. Em nova prévia de Keeping Up With the Kardashians, Tristan se mostrou amigável e, digamos, sedutor ao lado de Khloé.

Como não conseguimos acompanhar o clã Kardashian-Jenner desde o começo da pandemia do coronavírus, esta temporada está longe do fim! E será que podemos falar o mesmo dos pais de True Thompson?

No teaser, a dupla, que foi alvo de rumores de noivado em julho, pode ser vista tendo uma conversa casual até que a estrela menciona seus planos para futuras reformas em sua casa. Ela, então, comenta que existe "muita" necessidade de encontrar um lugar para ela e a filha ficarem durante a manutenção.

"Você vai ter que se levantar e se mover, então, você vai ter que se mudar", diz o jogador de basquete, que logo pensa na sua solução perfeita: "Eu acho, você sabe, eu tenho a minha casa em LA".