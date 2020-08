Autor comenta recusa de Marina Ruy Barbosa em cortar cabelo: "O jeito foi matar"

Ao ser questionado se ele ficou chateado com a atriz, ele contou: "Na época, fiquei chateado, mas isso não quer dizer que não considero a Marina uma boa atriz, além de muito bonita. E não quer dizer que não trabalharia com ela de novo, desde que as coisas fossem todas conversadas antes. A Marina tem feito papéis que funcionam muito bem no ar".

Veja abaixo os momentos mais fofos de Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão: