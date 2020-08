Recomendado para você : Mayra Cardi e Arthur Aguiar selam a paz e voltam a se falar após polêmica

Mayra Cardi e Arthur Aguiar estão conseguindo se entender? Parece que sim! Em entrevista a Leo Dias, publicada nesta quarta-feira, 19, Arthur disse que começou a viver em paz com Mayra.

O ator revelou que visita a casa da ex todos os dias para visitar a filha Sophia, de 1 ano e meio, do antigo casamento.

"Tem sido maravilhoso poder estar com ela o máximo de tempo possível", disse ele. "Como eu e a Mayra não estávamos nos falando até então, e também por conta de todos os trâmites judiciais, eu ainda não tinha conseguido ver a Sophia".

No entanto, a situação mudou na comemoração do Dia dos Pais.

"A Mayra me procurou, me mandou mensagem levantando a bandeira branca e me fez um pedido para que eu não exercesse a liminar de tirar a Sophia de casa. Ela sugeriu para que eu fosse para a casa onde elas estavam e ela iria sair para que eu pudesse passar o Dia dos Pais com a minha filha lá".