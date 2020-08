Tudo sobre o reality show culinário de Selena Gomez

Selena Gomez, que fará parceria com Blackpink, está tão ativa na quarentena que até gravou um reality show culinário! Em "Selena + Chef", que estreou no último dia 13, na HBO Max, Selena mostra sua habilidade no fogão com "aulas" feitas por videoconferência.

Em cada episódio, Sel vai cozinhar com um chef diferente que dará todas as coordenadas virtualmente. São eles: Angelo Sosa, Antonia Lofaso, Candice Kumai, Daniel Holzman, Jon & Vinny, Ludo Lefebvre, Nancy Silverton, Nyesha Arrington, Roy Choi, e Tanya Holland.

E entre os pratos, teremos desde lámen até tortillas de frutos do mar, biscoitos de chocolate e rosquinhas. Gravado em sua casa, a estrela surge com looks confortáveis, como moletons e tricôs e até chama alguns de seus familiares e amigos para provar suas receitas—as únicas pessoas aliás que estão realmente em sua casa, já que a equipe do programa trabalhou remotamente.

"Eu não faço nada que eu não queira, é claro, mas a vida me dá desafios tão diferentes, e eu pensei que isso seria algo alegre, porque eu estava definitivamente para baixo. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, e claro que há coisas mais importantes rolando, mas essa foi uma oportunidade de fazer algo que possa fazer as pessoas sorrirem", disse a estrela em painel virtual.