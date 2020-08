Gal Gadot estrela 1° trailer de Morte no Nilo, filme da obra de Agatha Christie

Os fãs de livros e cinema foram à loucura na manhã desta quarta-feira, 19. O motivo? A 20th Century Studios divulgou o 1° trailer do filme Morte no Nilo.

O longa é uma adaptação da obra original de Agatha Christie, de 1937; e traz ninguém menos que Gal Gadot no elenco.

Depois de Assassinato no Expresso do Oriente, de 2017, o ator Kenneth Branagh está de volta na pele do detetive Hercule Poirot para investigar um assassinato motivado, dessa vez, por ciúmes.

Branagh também dirige o longa ao lado de Michael Green como roteirista. Esta é a segunda versão da história de Christie para os cinemas.