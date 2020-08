Lili Reinhart confirma retorno de Riverdale e conta detalhes da 5ª temporada

Lili Reinhart confirmou que as gravações de Riverdale retornarão em breve. Em entrevista virtual ao The Tonight Show, Lili disse que está se preparando para viajar a fim de retomar as gravações da série.

Como os fãs bem sabem, Riverdale é gravada no Canadá. "Em alguns dias", disse a estrela, na terça-feira, 18, sobre a viagem. No entanto, ela afirmou que ficará em quarentena "por duas semanas", conforme as recomendações oficiais, antes de retornar de vez para o set.

A produção da quarta temporada foi encerrada em março devido à pandemia do coronavírus pelo mundo.

"Tínhamos dois episódios e meio restantes", explicou a intérprete de Betty Cooper. "Paramos no meio de um episódio. Então, quando voltarmos, teremos que terminar três dias de um episódio que estávamos filmando em março".

"Então, todos estaremos significativamente mais bronzeados. Talvez eu tenha ganhado peso na quarentena, então vou estar um pouco diferente".