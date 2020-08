Jennifer Aniston diz que The Morning Show foi como "20 anos de terapia"

Na série, desenvolvida por Aniston e Reese Witherspoon, a atriz revelou que uma cena em particular se destacou.

No segundo episódio, após seu colega de bancada Mitch (Steve Carrell) ter sido demitido por assédio sexual, Alex (Aniston) está a caminho de um evento no qual será homenageada. Ela está tentando colocar tudo em sua pequena clutch para o tapete vermelho enquanto receia ter de enfrentar o público, em meio à sua vida profissional que está em frangalhos. Ela tem um colapso no carro e se força a parar de chorar para não borrar a maquiagem, e então sai do carro sorrindo para andar pelo tapete vermelho.