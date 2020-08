Angélica revela que beijou Huck pela primeira vez quando namorava outro

Porém, quando eles foram gravar o filme Show de Verão juntos, em 2004, a química foi inevitável. "Na primeira leitura do texto, a gente sentou um do lado do outro e foi sentando braço com braço, sabe quando vai encostando? Quando ele saiu de casa, eu olhei para a Débora, que trabalha comigo, e falei: 'Vou pegar!'. Ela falou, 'Para de palhaçada, vocês estão nessa enrolação há anos, um olhando pra cara do outro'".

"Durante a filmagem, eu tinha namorado, terminei meu namoro pois falei que não ia dar certo. A gente ficou com aquele medo mútuo de se relacionar. Até que chegou uma hora em que falamos que não dava mais, vamos encarar essa istória aí, e a gente ficou junto. Não demorou muito, foi em um mês".